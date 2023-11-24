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Ракурс
Агата Корнгаузер-Дуда у Луцьку, фото: Ігор Поліщук

Перша леді Польщі прибула до Луцька (ФОТО)

24 лис 2023, 19:26
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У Луцьк сьогодні, 24 листопада, вперше приїхала перша леді Польщі Агата Корнгаузер-Дуда.


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Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.

Сьогодні в Луцьку зустрічали першу леді Польщі Агату Корнгаузер-Дуду. Перший візит першої леді Польщі в наше місто за всі часи, — зазначив Поліщук, опублікувавши відповідні фото.

Мету візиту першої леді Польщі наразі не повідомляють.

Агата Корнгаузер-Дуда у Луцьку, фото: Ігор Поліщук

Джерело: Ракурс


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