Агата Корнгаузер-Дуда у Луцьку, фото: Ігор Поліщук

https://racurs.ua/ua/n189680-persha-ledi-polschi-prybula-do-lucka-foto.html

Ракурс

У Луцьк сьогодні, 24 листопада, вперше приїхала перша леді Польщі Агата Корнгаузер-Дуда.

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Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.

Сьогодні в Луцьку зустрічали першу леді Польщі Агату Корнгаузер-Дуду. Перший візит першої леді Польщі в наше місто за всі часи, — зазначив Поліщук, опублікувавши відповідні фото.

Мету візиту першої леді Польщі наразі не повідомляють.