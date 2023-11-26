Непогода в Одесской области привела к ДТП. Фото: полиция

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Потужні снігопади в Одеській області призвели до аварій та зупинки руху на деяких трасах.

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Поліція заборонила рух усіх видів транспорту на дорогах загального користування державного значення: М-15 Одеса — Рені (на місто Бухарест) та М-28 Одеса — Южне — М-14 (об'їзна Одеси). Орієнтований час заборони руху 12 години. Інформація про зняття заборони та відновлення руху автотранспорту буде надано додатково. Про це повідомили в патрульній поліції.

Національна поліція повідомила, що зараз на трасах Одеської області виникло кілька аварій, унаслідок яких ускладнено рух. Відомо про двох постраждалих.

Зазначається, що на трасі Одеса — Рені біля села Красна Коса перекинувся вантажний автомобіль з зерном. На тій же ж трасі біля села Броска на підйомі застрягли автомобілі, унаслідок чого збільшився затор.

А поблизу села Лиманське Ренійськоі ОТГ не змогла проїхати карета швидкої допомоги з хворим. Поліцейські доправили чоловіка до лікарні на службовому авто.

Погана погода також призвела до того, що біля села Новокам’янка Ізмаїльського району пасажирський автобус Варна — Київ з 22 пасажирами з’їхав у кювет.

Через хуртовину в Одеській області знеструмлені 116 населених пунктів знеструмлені через хуртовину.

Синоптики тим часом повідомили, що в Одеській області прогнозуються сніг, налипання мокрого снігу, ожеледиця, сильні пориви вітру до 30 м/с.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі повідомляли, що на Україну насувається негода. Майже всю територію накриють дощі, сніг та шквальний вітер. Зокрема, в Київській області 27 листопада прогнозують хуртовину, снігові замети та ожеледицю на дорогах.