Потужні снігопади в Одеській області призвели до обмеження руху двома трасами. Фото:

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Погода в Одесі та Одеській області 26 листопада різко погіршилася.

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Одещину сьогодні потужно засипає снігом, а на дорогах утворилася ожеледиця. В неділю в регіоні очікуються хуртовини, ожеледиця та шквальний вітер до 25−30 м/с. Про це повідомила Служба відновлення розвитку інфраструктури в Одеській області у Facebook.

Ускладнення погодних умов на трасах М-15 Одеса-Рені (на Бухарест) та М-28 Одеса-Южне-М-14 (об'їзд Одеси) перекрили рух для вантажівок. Обмеження запрацювали о 8.30 і діятимуть вони щонайменше протягом 12 годин.

А місцеві Telegram-канали інформують, що у деяких населених пунктах зникло світло. На дорогах фіксують велику кількість аварій. Влада Одеси заявляє про ожеледицю на Київському та Тираспольському шосе, а також та Шкодовій горі.

В Укргідрометцентрі тим часом зазначили, що в Україну суне негода. Майже всю територію накриють дощі, сніг та шквальний вітер. Зокрема, в Київській області 27 листопада прогнозують хуртовину, снігові замети та ожеледицю на дорогах.

Нагадаємо, ще 12 листопада зимова погода та сніг спостерігалися на високогір’ї українських Карпат. Зокрема, на горі Піп Іван Чорногірський того дня стовпчики термометрів показали 6° морозу за Цельсієм.