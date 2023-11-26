Армия россии обстреляла населенные пункты Донбасса. Фото: полиция

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Російські воєнні злочинці продовжують обстрілювати мирні українські населені пункти.

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Зокрема, за добу росіяни завдали 10 ударів по цивільному населенню в Донецькій області — гатили з авіації, артилерії, мінометів. Були обстріляні Авдіївка, Часів Яр, Очеретине, Бердичі, Васюківка та Калинове. Пошкоджено 10 цивільних об'єктів, серед них сім житлових будинків, автомобілі та лінію електропередач. Про це повідомила Національна поліція.

Двоє осіб загинули внаслідок обстрілу російської артилерії у селі Васюківка Соледарської громади. Ще одна особа дістала поранення внаслідок мінометного вогню у Калиновому Новогродівської громади. Руйнувань зазнали п’ять приватних будинків, два авто та ЛЕП. А в Авдіївці двома авіаударами ворог зруйнував два приватних будинки.

Масовано ворог обстріляв з артилерії Херсонську область. У суботу, 25 листопада, росіяни здійснили 58 обстрілів Херсонської області, випустивши 332 снаряди.

В Херсонській ОВА зазначили, що ворог гатив з мінометів, артилерії, «Градів», танків, БПЛА, АГС та авіації. Також було завдано два ракетних удари. По Херсону ворог випустив 30 снарядів. Російські боєприпаси влучали у житлові квартали. Поранених та загиблих цивільних немає.

Нагадаємо, 23 листопада росіяни обстріляли Чорнобаївку, внаслідок чого загинули троє осіб, а щонайменше п’ятеро дістали поранення. В Херсонській обласній військовій адміністрації не виключають, що обстріл міг сталися через анонс похорону військового від сільської ради.