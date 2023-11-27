Ракурсhttps://racurs.ua/
В Киевской области продукты из воинской части продавали в магазинах и ресторанах
Продукты из воинской части продавали в магазинах и ресторанах Киевщиныhttps://racurs.ua/n189764-produkty-iz-voinskoy-chasti-prodavali-v-magazinah-i-restoranah-kievschiny.htmlРакурс
На Київщині продукти з військової частини продавали у магазинах та ресторанах.
.
До організованої групи входили військовослужбовці та працівники військової частини, які вступили у змову з приватними підприємцями і продавали у магазинах, ресторанах та на базарах частину продуктів, призначених для бійців.
Вони забирали щонайменше 30% продуктів зі складу, зменшуючи відповідно добові норми харчового забезпечення для військових.
Під час обшуків у фігурантів були вилучені значні суми готівки. На даний час отримані докази щодо привласнення щонайменше 5 млн грн.
Посадовцям військової частини та одному з комерсантів загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна, — повідомило 27 листопада Державне бюро розслідувань.
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...