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Ракурс
В Киевской области продукты из воинской части продавали в магазинах и ресторанах

Продукты из воинской части продавали в магазинах и ресторанах Киевщины

27 ноя 2023, 12:56
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На Київщині продукти з військової частини продавали у магазинах та ресторанах.


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До організованої групи входили військовослужбовці та працівники військової частини, які вступили у змову з приватними підприємцями і продавали у магазинах, ресторанах та на базарах частину продуктів, призначених для бійців.

Вони забирали щонайменше 30% продуктів зі складу, зменшуючи відповідно добові норми харчового забезпечення для військових.

Під час обшуків у фігурантів були вилучені значні суми готівки. На даний час отримані докази щодо привласнення щонайменше 5 млн грн.

Посадовцям військової частини та одному з комерсантів загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна, — повідомило 27 листопада Державне бюро розслідувань.

Источник: Ракурс


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