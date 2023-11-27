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Продукти з військової частини продавали у магазинах та ресторанах Київщини
Продукти з військової частини продавали у магазинах та ресторанах Київщиниhttps://racurs.ua/ua/n189764-produkty-z-viyskovoyi-chastyny-prodavaly-u-magazynah-ta-restoranah-kyyivschyny.htmlРакурс
На Київщині продукти з військової частини продавали у магазинах та ресторанах.
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До організованої групи входили військовослужбовці та працівники військової частини, які вступили у змову з приватними підприємцями і продавали у магазинах, ресторанах та на базарах частину продуктів, призначених для бійців.
Вони забирали щонайменше 30% продуктів зі складу, зменшуючи відповідно добові норми харчового забезпечення для військових.
Під час обшуків у фігурантів були вилучені значні суми готівки. На даний час отримані докази щодо привласнення щонайменше 5 млн грн.
Посадовцям військової частини та одному з комерсантів загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна, — повідомило 27 листопада Державне бюро розслідувань.
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