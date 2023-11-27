Продукти з військової частини продавали у магазинах та ресторанах Київщини

https://racurs.ua/ua/n189764-produkty-z-viyskovoyi-chastyny-prodavaly-u-magazynah-ta-restoranah-kyyivschyny.html

Ракурс

На Київщині продукти з військової частини продавали у магазинах та ресторанах.

.

До організованої групи входили військовослужбовці та працівники військової частини, які вступили у змову з приватними підприємцями і продавали у магазинах, ресторанах та на базарах частину продуктів, призначених для бійців.

Вони забирали щонайменше 30% продуктів зі складу, зменшуючи відповідно добові норми харчового забезпечення для військових.

Під час обшуків у фігурантів були вилучені значні суми готівки. На даний час отримані докази щодо привласнення щонайменше 5 млн грн.

Посадовцям військової частини та одному з комерсантів загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна, — повідомило 27 листопада Державне бюро розслідувань.