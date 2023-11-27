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Ракурс
Снежный шторм унес жизни трех людей в Одессе

Снежный шторм унес жизни трех людей в Одессе

27 ноя 2023, 14:42
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Тіла трьох чоловіків знайшли в Одесі після негоди.


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Цю інформацію підтвердили «Суспільному» в поліції. Усі троє без ознак насильницької смерті. Правоохоронці перевіряють версію, що вони загинули через переохолодження.

У Щепному провулку виявили тіло чоловіка з переохолодженням, на автобусній зупинці на Академіка Лазарєва — тіло жінки й на Привокзальній площі — чоловіка, — йдеться у повідомленні «Громадського.

В Одесі до травмпунктів звернулися 27 людей, які отримали вуличні травми чи переохолодження через погоду, повідомили у департаменті охорони здоров’я Одеської міської ради. До стаціонару госпіталізували трьох людей.

Майже 1 тис. 900 співробітників комунальних служб Одеси ліквідовують наслідки негоди, яка прийшла у місто 26 листопада.

Як повідомили у пресслужбі мерії, працівники ЖКСів та керуючих компаній очищають тротуари, зупинки, пішохідні переходи, підходи до парадних тощо.

Источник: Ракурс


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