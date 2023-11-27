Марьяна Безуглая, фото: dsnews.ua

https://racurs.ua/n189784-k-generalnomu-prokuroru-i-sbu-obratilis-iz-za-zayavleniy-bezugloy-dokument.html

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Народний депутат Людмила Буймістер звернулася із заявою до Генерального прокурора України Андрія Костіна з приводу нещодавніх резонансних заяв Мар’яни Безуглої щодо ЗСУ та Головнокомандувача Валерія Залужного.

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Про це Буймістер сьогодні, 27 листопада, повідомила на своїй Фейсбук-сторінці, опублікувавши фото відповідного документа.

Подала Генеральному Прокурору України Заяву про вчинення народним депутатом України Безуглою М.В. кримінальних правопорушень передбачених, зокрема ст. 114−1 (Перешкоджання законній діяльності Збройні Сили України / The Armed Forces of Ukraine та інших військових формувань), ст. 111 (Державна зрада), ст. 114 (Шпигунство) Кримінального кодексу України, — зазначила Буймістер.

Перевіримо розпіарене зняття депутатської недоторканості на практиці, — додала вона.

Крім того, з приводу заяв Безуглої сьогодні до СБУ звернувся очільник ГО «Демократична сокира» і військовий Юрій Гудименко.

Також у Верховній Раді було зареєстровано постанову про звільнення Безуглої з посади заступника голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив народний депутат Ігор Кривошеєв.

Червоні лінії існують. Український народ в умовах війни продемонстрував, що може бути солідарний, — зазначив він. — Пані Безугла не може залишатись на посаді заступника голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Крапка. Зареєстрував постанову про її звільнення!

Також постанови про відкликання Безуглої з посади заступника голови комітету з питань оборони та безпеки зареєстрували представник президента у парламенті Федір Веніславський та співголова фракції «Євросолідарності» Ірина Геращенко.

Нардеп Ірина Фріз також ініціює звільнення Безуглої з посади голови підкомітету з питань демократичного цивільного нагляду та контролю.

Завтра має відбутись засідання Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, — зазначила вона. — Якщо для відкликання Мар’яни Безуглої з посади заступника комітету потрібно рішення парламенту … то для позбавлення керівництва підкомітету достатньо рішення Комітету з нацбезпеки. Розраховую на готовність членів комітету розглянути питання та ухвалити рішення.

Водночас Безугла на ситуацію, що склалася, відреагувала цитуванням Еріха Марії Ремарка.