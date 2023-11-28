Слоны защищают свое стадо - Кулеба о поддержке Украины в Европе

https://racurs.ua/n189814-slony-zaschischaut-svoe-stado-kuleba-o-podderjke-ukrainy-v-evrope.html

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відкинув чутки про втому від України в європейських столицях та назвав несправедливою фразу про «слона в кімнаті», якою ці чутки описала журналістка на пресконференції глави МЗС із Жозепом Боррелем.

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Я думаю, що ця ідіома несправедлива щодо слонів. Слони дуже мудрі тварини, дуже співчутливі, дуже енергійні. І якщо ви є членом стада, вони завжди захищають один одного, незалежно від того, в якому вони стані, — сказав Кулеба.

По-перше, всі правильні й хороші слони перебувають на нашому боці, а по-друге, ми є членами стада. А це означає, що слони будуть захищати нас настільки сильно, наскільки ми будемо робити свій внесок у їхній захист, — додав він

In Brussels, I met with @JosepBorrellF to thank him for his leadership in mobilising support for Ukraine.



Four big decisions are in the pipeline.



The 12th EU sanctions package; the use of frozen Russian assets for Ukraine’s recovery; the launch of Ukraine Facility; and above… pic.twitter.com/3eBC2ZxIg9 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 28, 2023

Крім того, міністр уточнив, що він не відчуває тиску на Україну з тим, аби вона почала переговори з росією, а також заявив, що до майбутнього санкційного пакету Євросоюзу внесено заходи з придушення здатності рф виробляти ракети та безпілотники.