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Слоны защищают свое стадо - Кулеба о поддержке Украины в Европе

Слоны защищают свое стадо — Кулеба о поддержке Украины в Европе

28 ноя 2023, 20:33
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відкинув чутки про втому від України в європейських столицях та назвав несправедливою фразу про «слона в кімнаті», якою ці чутки описала журналістка на пресконференції глави МЗС із Жозепом Боррелем.


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Я думаю, що ця ідіома несправедлива щодо слонів. Слони дуже мудрі тварини, дуже співчутливі, дуже енергійні. І якщо ви є членом стада, вони завжди захищають один одного, незалежно від того, в якому вони стані, — сказав Кулеба.

По-перше, всі правильні й хороші слони перебувають на нашому боці, а по-друге, ми є членами стада. А це означає, що слони будуть захищати нас настільки сильно, наскільки ми будемо робити свій внесок у їхній захист, — додав він

Крім того, міністр уточнив, що він не відчуває тиску на Україну з тим, аби вона почала переговори з росією, а також заявив, що до майбутнього санкційного пакету Євросоюзу внесено заходи з придушення здатності рф виробляти ракети та безпілотники.

Чотири важливі рішення перебувають у стадії розробки. Пакет санкцій, про який згадав Жозеп, — ми цінуємо зусилля, що тривають. Я хотів би наголосити на одному конкретному елементі цієї пропозиції щодо санкцій, а саме — на заходах, спрямованих на придушення здатності росії виробляти ракети та безпілотники. Деякі з цих заходів уже внесені до пакета, і ми з нетерпінням очікуємо на їх ухвалення державами-членами, — сказав Кулеба на спільному брифінгу з високим представником Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозепом Боррелем у Брюсселі.

Источник: Ракурс


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