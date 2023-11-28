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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відкинув чутки про втому від України в європейських столицях
Слони захищають своє стадо — Кулеба про підтримку України Європоюhttps://racurs.ua/ua/n189814-slony-zahyschaut-svoie-stado-kuleba-pro-pidtrymku-ukrayiny-ievropou.htmlРакурс
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відкинув чутки про втому від України в європейських столицях та назвав несправедливою фразу про «слона в кімнаті», якою ці чутки описала журналістка на пресконференції глави МЗС із Жозепом Боррелем.
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Я думаю, що ця ідіома несправедлива щодо слонів. Слони дуже мудрі тварини, дуже співчутливі, дуже енергійні. І якщо ви є членом стада, вони завжди захищають один одного, незалежно від того, в якому вони стані, — сказав Кулеба.
По-перше, всі правильні й хороші слони перебувають на нашому боці, а по-друге, ми є членами стада. А це означає, що слони будуть захищати нас настільки сильно, наскільки ми будемо робити свій внесок у їхній захист, — додав він
Крім того, міністр уточнив, що він не відчуває тиску на Україну з тим, аби вона почала переговори з росією, а також заявив, що до майбутнього санкційного пакету Євросоюзу внесено заходи з придушення здатності рф виробляти ракети та безпілотники.
In Brussels, I met with @JosepBorrellF to thank him for his leadership in mobilising support for Ukraine.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 28, 2023
Four big decisions are in the pipeline.
The 12th EU sanctions package; the use of frozen Russian assets for Ukraine’s recovery; the launch of Ukraine Facility; and above… pic.twitter.com/3eBC2ZxIg9
Чотири важливі рішення перебувають у стадії розробки. Пакет санкцій, про який згадав Жозеп, — ми цінуємо зусилля, що тривають. Я хотів би наголосити на одному конкретному елементі цієї пропозиції щодо санкцій, а саме — на заходах, спрямованих на придушення здатності росії виробляти ракети та безпілотники. Деякі з цих заходів уже внесені до пакета, і ми з нетерпінням очікуємо на їх ухвалення державами-членами, — сказав Кулеба на спільному брифінгу з високим представником Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозепом Боррелем у Брюсселі.
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