Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відкинув чутки про втому від України в європейських столицях

https://racurs.ua/ua/n189814-slony-zahyschaut-svoie-stado-kuleba-pro-pidtrymku-ukrayiny-ievropou.html

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відкинув чутки про втому від України в європейських столицях та назвав несправедливою фразу про «слона в кімнаті», якою ці чутки описала журналістка на пресконференції глави МЗС із Жозепом Боррелем.

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Я думаю, що ця ідіома несправедлива щодо слонів. Слони дуже мудрі тварини, дуже співчутливі, дуже енергійні. І якщо ви є членом стада, вони завжди захищають один одного, незалежно від того, в якому вони стані, — сказав Кулеба.

По-перше, всі правильні й хороші слони перебувають на нашому боці, а по-друге, ми є членами стада. А це означає, що слони будуть захищати нас настільки сильно, наскільки ми будемо робити свій внесок у їхній захист, — додав він

Крім того, міністр уточнив, що він не відчуває тиску на Україну з тим, аби вона почала переговори з росією, а також заявив, що до майбутнього санкційного пакету Євросоюзу внесено заходи з придушення здатності рф виробляти ракети та безпілотники.