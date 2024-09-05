Кулебу уволили с должности министра иностранных дел

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Кулебу уволили с должности министра иностранных делhttps://racurs.ua/n198995-kulebu-uvolili-s-doljnosti-ministra-inostrannyh-del.htmlРакурс
Верховна Рада під час свого засідання сьогодні, 5 вересня, звільнила Дмитра Кулебу з посади міністра закордонних справ України.
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За відповідне рішення проголосували 240 народних обранців. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
На звіт він так і не прийшов, — зазначив Железняк.
Нагадаємо, вчора, 4 вересня, засідання Ради завершили, так і не розглянувши звільнення Кулеби.
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