Кулебу звільнили з посади міністра закордонних справ

Дмитро Кулеба, фото: «Детектор медіа»

https://racurs.ua/ua/n198995-kulebu-zvilnyly-z-posady-ministra-zakordonnyh-sprav.html

Ракурс

Верховна Рада під час свого засідання сьогодні, 5 вересня, звільнила Дмитра Кулебу з посади міністра закордонних справ України.

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За відповідне рішення проголосували 240 народних обранців. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

На звіт він так і не прийшов, — зазначив Железняк.

Нагадаємо, вчора, 4 вересня, засідання Ради завершили, так і не розглянувши звільнення Кулеби.