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Ракурс
Дмитро Кулеба, фото: «Детектор медіа»

Кулебу звільнили з посади міністра закордонних справ

5 вер 2024, 12:05
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Верховна Рада під час свого засідання сьогодні, 5 вересня, звільнила Дмитра Кулебу з посади міністра закордонних справ України.


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За відповідне рішення проголосували 240 народних обранців. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

На звіт він так і не прийшов, — зазначив Железняк.

Результати голосування за звільнення Кулеби, фото: Ярослав Железняк

Нагадаємо, вчора, 4 вересня, засідання Ради завершили, так і не розглянувши звільнення Кулеби.

Джерело: Ракурс


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