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Очільниця німецького МЗС Анналена Бербок зворушливо попрощалася з Кулебою
Бербок зворушливо попрощалася з Кулебоюhttps://racurs.ua/ua/n198992-berbok-zvorushlyvo-poproschalasya-z-kulebou.htmlРакурс
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок висловила жаль з приводу відставки свого українського колеги Дмитра Кулеби.
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Нагадаємо, той написав заяву про відставку у вівторок, 3 серпня, але Рада не встигла розглянути питання.
Довгі розмови в нічних потягах, на G7, на фронті, в Брюсселі, перед розбомбленою електростанцією. Мало з ким я працювала так тісно, як з вами. Ви ставите народ своєї країни вище за себе.
Всього найкращого від щирого серця. Ми зустрінемося знову, коли мир і свобода нарешті повернуться до всієї України, — написала вона у соціальній мережі X і супроводила допис зворушливим фото з українського потяга Intercity.
Нині Дмитро Кулеба залишається очільником МЗС, утім його заяву мають розглянути у Верховній Раді вже сьогодні.
За даними ЗМІ, новим міністром закордонних справ призначать нині першого заступника Андрія Сибігу, а сам Кулеба отримає нову посаду. За даними Bloomberg, він «займеться зміцненням відносин з НАТО», але українські медіа писали, що Кулеба «візьме паузу» після чотирьох виснажливих років роботи в МЗС.