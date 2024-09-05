Очільниця німецького МЗС Анналена Бербок зворушливо попрощалася з Кулебою

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок висловила жаль з приводу відставки свого українського колеги Дмитра Кулеби.

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Нагадаємо, той написав заяву про відставку у вівторок, 3 серпня, але Рада не встигла розглянути питання.

Довгі розмови в нічних потягах, на G7, на фронті, в Брюсселі, перед розбомбленою електростанцією. Мало з ким я працювала так тісно, як з вами. Ви ставите народ своєї країни вище за себе.

Всього найкращого від щирого серця. Ми зустрінемося знову, коли мир і свобода нарешті повернуться до всієї України, — написала вона у соціальній мережі X і супроводила допис зворушливим фото з українського потяга Intercity.