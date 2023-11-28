"Шахтер" гарантировал себе еврокубки весной 2024 года

https://racurs.ua/n189817-shahter-garantiroval-sebe-evrokubki-vesnoy-2024-goda.html

Ракурс

«Шахтар» здолав «Антверпен» 1:0 у матчі Ліги чемпіонів. Це означає, що «гірники» зіграють навесні 2024 року у єврокубках — щонайменше у плей-офф Ліги Європи.

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Єдиний м’яч у зустрічі провів на початку першого тайму Микола Матвієнко. Гра відбувалася на нейтральному полі у Гамбурзі й зібрала 57-тисячну аудиторію.

«Шахтар» вдруге обіграв бельгійський клуб. Раніше «гірники» також виграли у «Порту» й наразі набрали 9 очок у п’яти матчах.

Перед заключним туром «Шахтар» має 9 очок (стільки ж у «Барселони» та «Порту», які увечері 28 листопада зіграють між собою очний матч). У вирішальному турі «гірники» зіграють проти «Порту», для виходу у плей-оф Ліги чемпіонів треба лише перемога.

Вирішальна гра за вихід до плей-оф Ліги чемпіонів з «Порту» 13 грудня в Португалії.