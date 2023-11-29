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В Украине 29 ноября возник дефицит электроэнергии

В энергосистеме Украины возник дефицит электроэнергии — Укрэнерго (ИНФОГРАФИКА)

29 ноя 2023, 15:21
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В енергосистемі України сьогодні, 29 листопада, з 13.00 зафіксовано дефіцит електроенергії.


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Про це повідомляється у Telegram-каналі «Укренерго».

Причина дефіциту — стрімке зростання споживання через важкі погодні умови та одночасне включення в мережу тисяч споживачів із постраждалих від негоди регіонів, — зазначають в «Укренерго».

Водночас електростанції не можуть виробити достатньо електроенергії, щоб задовольнити всі потреби споживачів:

  • сонячні електростанції майже не працюють через щільну хмарність в усіх регіонах;
  • на теплових електростанціях деякі блоки ще перебувають в ремонті.

В енергосистемі зараз склалась важка ситуація, — наголошують в «Укренерго». — Це означає, що споживачам сьогодні зранку і протягом дня потрібно більше електроенергії, ніж можуть виробити всі українські електростанції.

Тож в «Укренерго» закликають українців ощадливо споживати електроенергію протягом всього дня до 18.00.

Ощадливе споживання не означає, що потрібно вимкнути все в домі і сидіти в темряві, — наголошують у компанії — Достатньо вимкнути світло там, де воно в цей момент не потрібно й уважно поставитись до того, як ви користуєтесь потужними електроприладами: залишити працювати тільки найнеобхідніше, а всі нетермінові справи перенести на вечір та ніч після 18.00.

Источник: Ракурс


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