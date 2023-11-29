В енергосистемі України виник дефіцит електроенергії — Укренерго (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n189836-v-energosystemi-ukrayiny-vynyk-deficyt-elektroenergiyi-ukrenergo-infografika.htmlРакурс
В енергосистемі України сьогодні, 29 листопада, з 13.00 зафіксовано дефіцит електроенергії.
Про це повідомляється у Telegram-каналі «Укренерго».
Причина дефіциту — стрімке зростання споживання через важкі погодні умови та одночасне включення в мережу тисяч споживачів із постраждалих від негоди регіонів, — зазначають в «Укренерго».
Водночас електростанції не можуть виробити достатньо електроенергії, щоб задовольнити всі потреби споживачів:
- сонячні електростанції майже не працюють через щільну хмарність в усіх регіонах;
- на теплових електростанціях деякі блоки ще перебувають в ремонті.
В енергосистемі зараз склалась важка ситуація, — наголошують в «Укренерго». — Це означає, що споживачам сьогодні зранку і протягом дня потрібно більше електроенергії, ніж можуть виробити всі українські електростанції.
Тож в «Укренерго» закликають українців ощадливо споживати електроенергію протягом всього дня до 18.00.
Ощадливе споживання не означає, що потрібно вимкнути все в домі і сидіти в темряві, — наголошують у компанії — Достатньо вимкнути світло там, де воно в цей момент не потрібно й уважно поставитись до того, як ви користуєтесь потужними електроприладами: залишити працювати тільки найнеобхідніше, а всі нетермінові справи перенести на вечір та ніч після 18.00.