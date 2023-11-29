В Україні 29 листопада виник дефіцит електроенергії, фото:

https://racurs.ua/ua/n189836-v-energosystemi-ukrayiny-vynyk-deficyt-elektroenergiyi-ukrenergo-infografika.html

Ракурс

В енергосистемі України сьогодні, 29 листопада, з 13.00 зафіксовано дефіцит електроенергії.

.

Про це повідомляється у Telegram-каналі «Укренерго».

Причина дефіциту — стрімке зростання споживання через важкі погодні умови та одночасне включення в мережу тисяч споживачів із постраждалих від негоди регіонів, — зазначають в «Укренерго».

Водночас електростанції не можуть виробити достатньо електроенергії, щоб задовольнити всі потреби споживачів:

сонячні електростанції майже не працюють через щільну хмарність в усіх регіонах;

на теплових електростанціях деякі блоки ще перебувають в ремонті.

В енергосистемі зараз склалась важка ситуація, — наголошують в «Укренерго». — Це означає, що споживачам сьогодні зранку і протягом дня потрібно більше електроенергії, ніж можуть виробити всі українські електростанції.

Тож в «Укренерго» закликають українців ощадливо споживати електроенергію протягом всього дня до 18.00.