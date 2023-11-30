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Ракурс
В Херсонской области появится новая дивизия российских ВДВ – британская разведка

В Херсонской области появится новая дивизия российских ВДВ — британская разведка

30 ноя 2023, 10:47
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Повітряно-десантні війська росії вперше почали розгортання в Україні нещодавно сформованої 104-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії — ймовірно, в Херсонській області.


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Такі дані оприлюднило у своєму щоденному зведенні військова розвідка Міноборони Великої Британії.

У серпні міністр оборони росії Сергій Шойгу оголосив про плани відновити 104 дивізію, пишуть автори звіту.

Про те, що 104 дивізія буде знову створена у складі ВДВ, 14 серпня повідомляли пропагандисти ТАРС, посилаючись на джерело, близьке до російського військового відомства.

До складу дивізії, ймовірно, входять 337 полк, додатковий маневрений полк і 52 артилерійська бригада. Кількість дивізій ВДВ у бойовому порядку збільшиться до п’яти, сказано у зведенні.

Його автори вважають, що особовий склад дивізії, швидше за все, погано навчений і навряд чи відповідатиме колишнім елітним стандартам ВДВ. Проте вона буде під контролем командувача ВДВ Михайла Теплинського, який командує угрупуванням військ «Дніпро» на херсонському напрямку.

Источник: Ракурс


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