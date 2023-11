Повітряно-десантні війська росії вперше почали розгортання в Україні нещодавно сформованої 104-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії — ймовірно, в Херсонській області.

.

Такі дані оприлюднило у своєму щоденному зведенні військова розвідка Міноборони Великої Британії.

У серпні міністр оборони росії Сергій Шойгу оголосив про плани відновити 104 дивізію, пишуть автори звіту.

Про те, що 104 дивізія буде знову створена у складі ВДВ, 14 серпня повідомляли пропагандисти ТАРС, посилаючись на джерело, близьке до російського військового відомства.

(5) It will almost certainly receive close scrutiny from the Russian General responsible for Kherson, General Colonel Mikhail Teplinsky; his routine role is overall commander of the VDV.