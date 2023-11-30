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Ракурс
Зеленский приехал на передовую в Купянск, который штурмует армия рф

Зеленский приехал на передовую в Купянск, который штурмует армия рф (ВИДЕО)

30 ноя 2023, 12:50
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Президент України Володимир Зеленський приїхав 30 листопада на Куп’янське спрямування, де штурмує армія рф.


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Президент повідомляє, що відвідав передовий командний пункт ЗСУ. На відео показана зустріч з генералом Олександром Сирським.

Передовий командний пункт оборонців Купʼянська. Честь — відвідати та нагородити воїнів.

Бійці на Куп’янському напрямку захищають мирне життя українців — людей Харківщини. Я дякую воїнам за службу, за захист нашої держави! Бажаю перемоги, бути міцними й не втрачати ініціативи, — підписав відео глава держави.

Источник: Ракурс


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