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Зеленський приїхав на передову до Куп'янська, який штурмує армія рф
Зеленський приїхав на передову до Куп’янська, який штурмує армія рф (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n189866-zelenskyy-pryyihav-na-peredovu-do-kup-yanska-yakyy-shturmuie-armiya-rf-video.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський приїхав 30 листопада на Куп’янське спрямування, де штурмує армія рф.
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Президент повідомляє, що відвідав передовий командний пункт ЗСУ. На відео показана зустріч з генералом Олександром Сирським.
Передовий командний пункт оборонців Купʼянська. Честь — відвідати та нагородити воїнів.
Бійці на Куп’янському напрямку захищають мирне життя українців — людей Харківщини. Я дякую воїнам за службу, за захист нашої держави! Бажаю перемоги, бути міцними й не втрачати ініціативи, — підписав відео глава держави.
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