Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В прифронтовых районах Запорожья увеличат продолжительность комендантского часа

В прифронтовых районах Запорожья увеличат продолжительность комендантского часа

1 дек 2023, 10:43
999

Від 1 грудня у Запорізькій області комендантська година матиме два розподіли.


.

Таке рішення ухвалили на Раді оборони області.

На території Запорізького району вона діятиме з 23.00 до 5.00, а на підконтрольній Україні території Василівського та Пологівського районів — з 21.00 до 5.00.

Нагадаємо, що у більшості регіонів України комендантська година запроваджена з 00.00 до 5.00. На території Закарпатської області вона відсутня.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров