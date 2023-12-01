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В прифронтовых районах Запорожья увеличат продолжительность комендантского часа
В прифронтовых районах Запорожья увеличат продолжительность комендантского часаhttps://racurs.ua/n189895-v-prifrontovyh-rayonah-zaporojya-uvelichat-prodoljitelnost-komendantskogo-chasa.htmlРакурс
Від 1 грудня у Запорізькій області комендантська година матиме два розподіли.
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Таке рішення ухвалили на Раді оборони області.
На території Запорізького району вона діятиме з 23.00 до 5.00, а на підконтрольній Україні території Василівського та Пологівського районів — з 21.00 до 5.00.
Нагадаємо, що у більшості регіонів України комендантська година запроваджена з 00.00 до 5.00. На території Закарпатської області вона відсутня.
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