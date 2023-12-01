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Ракурс
У прифронтових районах Запоріжжя збільшать тривалість комендантської години

У прифронтових районах Запоріжжя збільшать тривалість комендантської години

1 гру 2023, 10:43
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Від 1 грудня у Запорізькій області комендантська година матиме два розподіли.


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Таке рішення ухвалили на Раді оборони області.

На території Запорізького району вона діятиме з 23.00 до 5.00, а на підконтрольній Україні території Василівського та Пологівського районів — з 21.00 до 5.00.

Нагадаємо, що у більшості регіонів України комендантська година запроваджена з 00.00 до 5.00. На території Закарпатської області вона відсутня.

Джерело: Ракурс


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