Минобороны завершило тестирование новых образцов отечественной «окопной» РЭБ. Фото:

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Нові зразки тактичних засобів радіоперешкод вітчизняного виробництва завершило тестувати Міноборони.

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Ці засоби РЕБ були рекомендовані до проведення кодифікації та реєстрації як штатно-табельних предметів постачання з метою подальшої експлуатації підрозділами Сил оборони. Про це заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк заявив у коментарі «Армія Іnform».

За його словами, Міноборони допустило до експлуатації комплекс радіоелектронної боротьби, який використовується для боротьби з усіма типами ворожих БПЛА й здатен подавляти сигнали управління, передачі даних супутникової навігації GPS, ГЛОНАСС, Galileo і Beidou.

Також ці засоби вміють створювати множину фальшивих сигналів. Крім того, вітчизняний комплекс оснащений пасивною системою виявлення та пеленгації ворожих безпілотників.

Зараз кодифікацію, за словами Гаврилюка, проходить комплекс, який протидіятиме російським баражуючим боєприпасам «Ланцетам» та комплекс, який захищатиме військових від ворожих FPV-дронів.

Нагадаємо, фахівці американського Інституту вивчення війни заявили, що успішний контрнаступ ЗСУ на південь від Бахмута у вересні 2023 року став можливий завдяки українським системам радіоелектронної боротьби та повітряної розвідки над противником.

Джерело: Армія Іnform