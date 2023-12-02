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За сутки произошло 84 боевых столкновения, ВСУ держат фронт. Фото: Генштаб
За сутки произошло 84 боевых столкновения, ВСУ держат фронтhttps://racurs.ua/n189928-za-sutki-proizoshlo-84-boevyh-stolknoveniya-vsu-derjat-front.htmlРакурс
Бойові дії в Україні не припиняються — 1 грудня на фронті відбулося 84 бойових зіткнення.
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Зокрема, на Куп’янському напрямку ворог штурмував у районах Синьківки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де Силами оборони відбили 13 атак. На Лиманському напрямку росіяни вели штурмові дії в районі Серебрянського лісництва Луганської області. Там було відбито вісім атак. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 2 грудня.
На Бахмутському напрямку противник вів штурмові дії в районах Григорівки, Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де ЗСУ відбили 21 атаку. Також росіяни намагаються оточити Авдіївку, а в районах південніше Новокалинового, Степового, Авдіївки, Сєверного, Первомайського Донецької області українські захисники відбили 21 атаку.
Підрозділи російської армії за підтримки авіації безуспішно штурмували на Мар’їнському напрямку, а на Запорізькому напрямку загарбники вісім разів намагалися вести наступальні дії щодо відновлення втраченого положення в районах Роботиного, а в районі західніше Вербового було відбито чотири атаки.
У Генштабі наголосили, що ЗСУ продовжують наступати на Мелітопольському напрямку, а на Херсонському напрямку й надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра. Там триває контрбатарейна боротьба.
Нагадаємо, раніше в командуванні ЗСУ заявляли, що після певного так званого затишшя в районі Авдіївки, яке було спричинене через складні погодні умови, ворог значно посилив артилерійські обстріли та удари із застосуванням авіації.
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