За добу відбулося 84 бойових зіткнення, ЗСУ тримають фронт. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n189928-za-dobu-vidbulosya-84-boyovyh-zitknennya-zsu-trymaut-front.html

Ракурс

Бойові дії в Україні не припиняються — 1 грудня на фронті відбулося 84 бойових зіткнення.

.

Зокрема, на Куп’янському напрямку ворог штурмував у районах Синьківки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де Силами оборони відбили 13 атак. На Лиманському напрямку росіяни вели штурмові дії в районі Серебрянського лісництва Луганської області. Там було відбито вісім атак. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 2 грудня.

На Бахмутському напрямку противник вів штурмові дії в районах Григорівки, Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де ЗСУ відбили 21 атаку. Також росіяни намагаються оточити Авдіївку, а в районах південніше Новокалинового, Степового, Авдіївки, Сєверного, Первомайського Донецької області українські захисники відбили 21 атаку.

Підрозділи російської армії за підтримки авіації безуспішно штурмували на Мар’їнському напрямку, а на Запорізькому напрямку загарбники вісім разів намагалися вести наступальні дії щодо відновлення втраченого положення в районах Роботиного, а в районі західніше Вербового було відбито чотири атаки.

У Генштабі наголосили, що ЗСУ продовжують наступати на Мелітопольському напрямку, а на Херсонському напрямку й надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра. Там триває контрбатарейна боротьба.

Нагадаємо, раніше в командуванні ЗСУ заявляли, що після певного так званого затишшя в районі Авдіївки, яке було спричинене через складні погодні умови, ворог значно посилив артилерійські обстріли та удари із застосуванням авіації.