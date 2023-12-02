Российский «Шахед» попал в Одесскую область. Фото:

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Атака російських дронів-камікадзе призвела до влучань в Одеській області.

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У ніч на 2 грудня окупанти запустили по регіону 11 ударних БПЛА, але 10 з них вдалося знищити протиповітряній обороні. Один із «Шахедів» влучив в інфраструктурний об'єкт. Після вибуху виникла пожежа, яку вже ліквідували. Про це Сили оборони півдня України повідомили у Telegram.

Зазначається, що про постраждалих інформація не надходила.

Як відомо, російські загарбники почали активно атакувати Одеську область ракетами та дронами після того, як країна-агресор вийшла з «зернової угоди». Ворог гатить по портовій інфраструктурі та енергосистемах.

Нагадаємо, 30 листопада в Торецьку Донецької області російські загарбники з міномета обстріляли людей, які прийшли отримати гуманітарну допомогу в житловому кварталі. Поранення дістали троє цивільних — 86-річна жінка та двоє чоловіків віком 63 й 34 роки.