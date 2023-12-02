Литовские военные представили обновленную концепцию «Коалиции по разминированию». Фото: Генштаб

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Оновлену концепцію «Коаліції з розмінування» представило литовське Міноборони.

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У Вільнюсі міністр національної оборони Литовської Республіки Арвідас Анушаускас під час зустрічі з заступником міністра оборони України Юрієм Джигирою презентував цю концепцію, яка включає елементи «гуманітарного розмінування» звільнених окупованих територій та «бойового розмінування» на лінії зіткнення з росіянами. Про це 2 грудня повідомила прес-служба українського Міноборони.

За словами заступника Рустема Умєрова, російські міни та нерозірвані снаряди не лише перешкоджають українському контрнаступу, але й несуть небезпеку для цивільних.

Литва сьогодні очолює дуже важкий напрямок боротьби з цією підступною зброєю. Зокрема, розширення роботи коаліції на зони бойових дій підтверджує готовність швидко враховувати найгостріші проблеми і знаходити шляхи їх вирішення, — заявив Джигир.

А литовський міністр зазначив, що для Вільнюса реалізації цього питання є основним пріоритетом в наданні допомоги Україні на 2024−2026 роки. Анушаускас додав, що до протимінної коаліції планують приєднатися 22 країни.

Нагадаємо, у листопаді шведська компанія Global Clearance Solutions відкрила в Україні Центр техобслуговування машин для розмінування. Ця майстерня зможе приймати платформи з розмінування GCS-200 та за потреби провести їхній ремонт. Шведські фахівці упевнені, що Центр дасть змогу забезпечити можливості ремонту інфраструктури, такої як опори електропередач, і відновлення енергопостачання для цивільних.