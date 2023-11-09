Центр техобслуговування машин для розмінування відкрили в Україні. Фото: GCS

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Центр техобслуговування машин для розмінування запрацював в Україні.

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Майстерню, яка зможе приймати платформи з розмінування за потреби провести їхній ремонт, відкрила компанія Global Clearance Solutions зі Швеції. Про це повідомляється на сайті GCS.

За словами керівника відділу технічного обслуговування компанії Фабіана Клаузера, їхні фахівці готові забезпечувати стійке та оптимальне використання міжнародних інвестицій з розмінування зараз та в майбутньому. Центр обслуговування може розмістити кілька машин GCS-200, які ідеально підходять для усунення загроз вибуху на сільськогосподарських землях.

Також він додав, що це дасть змогу забезпечити можливості ремонту інфраструктури, такої як опори електропередач, і відновлення енергопостачання для цивільних.

Нагадаємо, у вересні стало відомо, що Сполучені Штати Америки планують передати українським силовикам 190 протимінних автомобілів для захисту від засідок (MRAP). Ці бронеавтомобілі надійдуть українським прикордонникам та поліції, які отримають змогу захищати мирних жителів.