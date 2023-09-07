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Ракурс
США планують передати Україні велику партію протимінних всюдиходів

США планують передати Україні велику партію протимінних всюдиходів

7 вер 2023, 21:28
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США планують передати українським силовикам 190 протимінних автомобілів для захисту від засідок (MRAP).


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Про це 7 вересня повідомила у Твіттер посол США в Україні Бріджит Брінк.

За її словами, бронеавтомобілі надійдуть українським прикордонникам та поліції, які отримають змогу захищати мирних жителів.

MRAP — клас броньованих військових автомобілів, спеціально розроблених для захисту екіпажу від підриву на саморобних вибухових пристроях (СВП), мінах, та від засідок (стрілецької зброї).

Машини цього класу зазвичай мають V-подібну форму нижньої частини корпусу для розсіювання енергії вибуху, а також спеціальні крісла з амортизацією, закріплені у місцях, що зазнають меншого впливу від вибухових навантажень.

Нагадаємо, Велика Британія передасть Україні броньовані розвідувальні машини Scimitar Mk.2.

Джерело: Ракурс


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