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Более 250 случаев торговли людьми за время войны обнаружили правоохранители, фото: Vatican News

Количество случаев торговли людьми за время войны назвали в МВД

2 дек 2023, 16:32
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В Україні за час повномасштабного російського вторгнення виявлено понад 260 правопорушень з ознаками торгівлі людьми.


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Про це сьогодні, 2 грудня, у Міжнародний день боротьби за скасування рабства, повідомила прес-служба МВС.

З 24 лютого 2022 року по жовтень 2023 року виявлено 264 кримінальних правопорушення за ознаками статті про торгівлю людьми. У рамках цих розслідувань 169 трафікерів отримали статус підозрюваних, — вказано в повідомленні.

Також протягом 2022−2023 років 215 осіб визнано потерпілими у кримінальних провадженнях по торгівлі людьми, з них 23 дітей.

Зазначається, що лише за останні два роки в Україні поліція припинила діяльність шести організованих угруповань торгівців людьми, які постали перед судом.

У МВС нагадують, що метою Міжнародного дня є викорінення таких сучасних форм рабства, як:

  • торгівля людьми;
  • сексуальна експлуатація;
  • найгірші форми дитячої праці;
  • примусові шлюби;
  • продаж наречених;
  • передання у спадщину вдів;
  • насильницьке вербування дітей для подальшого використання у збройних конфліктах.

Источник: Ракурс


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