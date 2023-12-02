Кількість випадків торгівлі людьми за час війни назвали у МВС

Кількість випадків торгівлі людьми за час війни назвали у МВСhttps://racurs.ua/ua/n189941-kilkist-vypadkiv-torgivli-ludmy-za-chas-viyny-nazvaly-u-mvs.htmlРакурс
В Україні за час повномасштабного російського вторгнення виявлено понад 260 правопорушень з ознаками торгівлі людьми.
Про це сьогодні, 2 грудня, у Міжнародний день боротьби за скасування рабства, повідомила прес-служба МВС.
З 24 лютого 2022 року по жовтень 2023 року виявлено 264 кримінальних правопорушення за ознаками статті про торгівлю людьми. У рамках цих розслідувань 169 трафікерів отримали статус підозрюваних, — вказано в повідомленні.
Також протягом 2022−2023 років 215 осіб визнано потерпілими у кримінальних провадженнях по торгівлі людьми, з них 23 дітей.
Зазначається, що лише за останні два роки в Україні поліція припинила діяльність шести організованих угруповань торгівців людьми, які постали перед судом.
У МВС нагадують, що метою Міжнародного дня є викорінення таких сучасних форм рабства, як:
- торгівля людьми;
- сексуальна експлуатація;
- найгірші форми дитячої праці;
- примусові шлюби;
- продаж наречених;
- передання у спадщину вдів;
- насильницьке вербування дітей для подальшого використання у збройних конфліктах.