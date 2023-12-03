Администрация Киевского СИЗО обещает обратиться в ГБР относительно адвокатов Дубинского

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«Киевский следственный изолятор» готовит обращение в ГБР, фото: «Киевский следственный изолятор»
Администрация Киевского СИЗО обещает обратиться в ГБР относительно адвокатов Дубинскогоhttps://racurs.ua/n189965-administraciya-kievskogo-sizo-obeschaet-obratitsya-v-gbr-otnositelno-advokatov-dubinskogo.htmlРакурс
Адміністрація державної установи «Київський слідчий ізолятор» готує звернення до Державного бюро розслідувань та Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури щодо дій адвокатів нардепа Олександра Дубінського, котрі нещодавно повідомили, що їхнього підзахисного побили в камері невідомі особи.
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Відповідне повідомлення сьогодні, 3 грудня, опубліковане на Фейсбук-сторінці держустанови.
У СІЗО зазначають, що за фактом можливого побиття Дубінського були викликані бригада швидкої медичної допомоги та підрозділи Національної поліції. В результаті:
- огляд Дубінського лікарями швидкої допомоги показав задовільний стан здоров’я та відсутність підстав для госпіталізації за межі установи попереднього увʼязнення;
- проведений органами Нацполіції комплекс заходів (включно із судово-медичним дослідженням) не знайшов підтвердження інформації про побиття нардепа.
Адміністрацією слідчого ізолятора також готується звернення до ДБР та КДКА щодо дій адвокатів підозрюваного, — вказано в повідомленні.
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