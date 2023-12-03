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Ракурс
«Киевский следственный изолятор» готовит обращение в ГБР, фото: «Киевский следственный изолятор»

Администрация Киевского СИЗО обещает обратиться в ГБР относительно адвокатов Дубинского

3 дек 2023, 14:38
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Адміністрація державної установи «Київський слідчий ізолятор» готує звернення до Державного бюро розслідувань та Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури щодо дій адвокатів нардепа Олександра Дубінського, котрі нещодавно повідомили, що їхнього підзахисного побили в камері невідомі особи.


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Відповідне повідомлення сьогодні, 3 грудня, опубліковане на Фейсбук-сторінці держустанови.

У СІЗО зазначають, що за фактом можливого побиття Дубінського були викликані бригада швидкої медичної допомоги та підрозділи Національної поліції. В результаті:

  • огляд Дубінського лікарями швидкої допомоги показав задовільний стан здоров’я та відсутність підстав для госпіталізації за межі установи попереднього увʼязнення;
  • проведений органами Нацполіції комплекс заходів (включно із судово-медичним дослідженням) не знайшов підтвердження інформації про побиття нардепа.

Адміністрацією слідчого ізолятора також готується звернення до ДБР та КДКА щодо дій адвокатів підозрюваного, — вказано в повідомленні.

Источник: Ракурс


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