Адміністрація Київського СІЗО обіцяє звернутися до ДБР щодо адвокатів Дубінського

Ракурсhttps://racurs.ua/
«Київський слідчий ізолятор» готує звернення до ДБР, фото: «Київський слідчий ізолятор»
Адміністрація Київського СІЗО обіцяє звернутися до ДБР щодо адвокатів Дубінськогоhttps://racurs.ua/ua/n189965-administraciya-kyyivskogo-sizo-obicyaie-zvernutysya-do-dbr-schodo-advokativ-dubinskogo.htmlРакурс
Адміністрація державної установи «Київський слідчий ізолятор» готує звернення до Державного бюро розслідувань та Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури щодо дій адвокатів нардепа Олександра Дубінського, котрі нещодавно повідомили, що їхнього підзахисного побили в камері невідомі особи.
.
Відповідне повідомлення сьогодні, 3 грудня, опубліковане на Фейсбук-сторінці держустанови.
У СІЗО зазначають, що за фактом можливого побиття Дубінського були викликані бригада швидкої медичної допомоги та підрозділи Національної поліції. В результаті:
- огляд Дубінського лікарями швидкої допомоги показав задовільний стан здоров’я та відсутність підстав для госпіталізації за межі установи попереднього увʼязнення;
- проведений органами Нацполіції комплекс заходів (включно із судово-медичним дослідженням) не знайшов підтвердження інформації про побиття нардепа.
Адміністрацією слідчого ізолятора також готується звернення до ДБР та КДКА щодо дій адвокатів підозрюваного, — вказано в повідомленні.
Читайте також
Як оформити спадщину. Енциклопедія від нотаріуса Вікторії Дерев’янко
Кожен знав, що ми маємо залишитися тут, щоби було кому відстоювати столицю — суддя ВС Наталія Коваленко
Як мінімізувати наслідки перебування на війні та зберегти родину
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...