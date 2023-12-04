Бойцы ССО скорректировали прицельный огонь по оккупантам. Фото:

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Сили спеціальних операцій продовжують ліквідовувати російських загарбників на фронті.

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Зокрема, спецпризначенці восьмого полку ССО за допомогою дронів виявили скупчення живої сили противника та навели вогонь на групу російських окупантів на Авдіївському напрямку. По росіянах вдарили з міномета та гранатомету МК19. Про це командування Сил спеціальних операцій ЗСУ повідомило у Telegram.

Унаслідок вогневого ураження знищено групу окупантів, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, днями снайпери Сил спецоперацій ЗСУ показали нічну роботу по ворогу. Бійці ССО працювали на Авдіївському напрямку й лише за годину часу змогли знищити 12 окупантів. Ще троє окупантів, які намагалися підійти до позицій українських військових, отримали поранення.