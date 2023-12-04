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Бійці ССО скоригували прицільний вогонь по окупантах. Фото:
Бійці ССО скоригували прицільний вогонь по окупантах під Авдіївкою (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n189985-biyci-sso-skoryguvaly-prycilnyy-vogon-po-okupantah-pid-avdiyivkou-video.htmlРакурс
Сили спеціальних операцій продовжують ліквідовувати російських загарбників на фронті.
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Зокрема, спецпризначенці восьмого полку ССО за допомогою дронів виявили скупчення живої сили противника та навели вогонь на групу російських окупантів на Авдіївському напрямку. По росіянах вдарили з міномета та гранатомету МК19. Про це командування Сил спеціальних операцій ЗСУ повідомило у Telegram.
Унаслідок вогневого ураження знищено групу окупантів, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, днями снайпери Сил спецоперацій ЗСУ показали нічну роботу по ворогу. Бійці ССО працювали на Авдіївському напрямку й лише за годину часу змогли знищити 12 окупантів. Ще троє окупантів, які намагалися підійти до позицій українських військових, отримали поранення.
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