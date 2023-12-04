Уклониста в розовой детской шапке поймали на границе на Закарпатье

https://racurs.ua/n190005-uklonista-v-rozovoy-detskoy-shapke-poymali-na-granice-na-zakarpate.html

Ракурс

На Закарпатті затримали чоловіка з Коломиї, який учетверте намагався незаконно потрапити за кордон.

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29-річного жителя Коломиї, який вже вчетверте спробував незаконно потрапити за кордон, затримали на Закарпатті прикордонники відділу «Ділове» Мукачівського загону.

Двічі українець «перевіряв» надійність охорони кордонів на Одещині, та вже вдруге приїхав з цією ж метою на Закарпаття, — ідеться в повідомленні Держприкордонслужби.

Як зазначається, попри неодноразові застереження прикордонників та всупереч здоровому глузду, настирливий відчайдух планував перепливати повноводну Тису на надувному матраці.

І чоловік, який має невеликий зріст, вдягнув дитячу рожеву шапку, щоб здаватися дитиною та відвернути увагу прикордонників. Для встановлення усіх обставин правопорушення чоловіка доставили у прикордонний підрозділ.

Natali Bushkovska, одна з коментаторок повідомлення на Фейсбук-стоірнці ДПСУ, написала: