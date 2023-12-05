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Ракурс
«Шахеды» долетели до Львовщины — есть попадания и разрушения

«Шахеды» долетели до Львовщины — есть попадания и разрушения

5 дек 2023, 09:27
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На Львівщині приблизно о 4.00 ранку армія рф трьома безпілотниками вдарила по об'єкту інфраструктури.


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Там загасили пожежу, є незначні руйнування, заявив керівник ОВА максим Козицький. Постраждалих немає.

Також російські військові били по цивільній інфраструктурі на Донеччині, Харківщині та Херсонщині. У місті Чугуїв постраждала одна людина, повідомив керівник МВС Клименко. Пошкоджені будинки та інші будівлі.

Вночі москолота також атакувала цивільну інфраструктуру в Донецькій, Херсонській та Харківській областях. У Селидовому зруйновано п’ятиповерхову будівлю навчального закладу, два приватні підприємства, багатоквартирний будинок.

У Херсоні від ракетного обстрілу у кінотеатрі почалася пожежа. У Боровій від удару безпілотника пошкоджено будинок культури, будинок селищної ради та приватний будинок.

Цієї ночі сили ППО збили 10 з 17 ударних БПЛА типу «шахед».

Источник: Ракурс


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