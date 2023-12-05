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ССО уничтожили склад боеприпасов и «Град» рашистов в Донецке (ВИДЕО)https://racurs.ua/n190050-sso-unichtojili-sklad-boepripasov-i-grad-rashistov-v-donecke-video.htmlРакурс
Сили спеціальних операцій знищили склад боєприпасів і РСЗВ «Град» російських загарбників у тимчасово окупованому Донецьку.
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Відповідне відео сьогодні, 5 грудня, опубліковане на Фейсбук-сторінці Командування ССО ЗСУ.
Зазначається, що оператори 73-го морського центру ССО під час розвідувальних дій на Донецькому напрямку виявили ворожий склад боєприпасів та встановили місце розташування БМ-21 «Град».
Після цього екіпаж спецпризначенців за допомогою безпілотного авіаційного комплексу завдав вогневе ураження по цілях.
Внаслідок удару склад БК та «Град» знищено вщент, — зазначається в описі відео.
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