Удар по позиції рашистів, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n190050-sso-znyschyly-sklad-boieprypasiv-i-grad-rashystiv-u-donecku-video.html

Ракурс

Сили спеціальних операцій знищили склад боєприпасів і РСЗВ «Град» російських загарбників у тимчасово окупованому Донецьку.

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Відповідне відео сьогодні, 5 грудня, опубліковане на Фейсбук-сторінці Командування ССО ЗСУ.

Зазначається, що оператори 73-го морського центру ССО під час розвідувальних дій на Донецькому напрямку виявили ворожий склад боєприпасів та встановили місце розташування БМ-21 «Град».

Після цього екіпаж спецпризначенців за допомогою безпілотного авіаційного комплексу завдав вогневе ураження по цілях.