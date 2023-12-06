Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Уничтожение российского захватчика, скриншот видео
«Набожный» оккупант безуспешно пытался уйти от дрона (ВИДЕО)https://racurs.ua/n190062-nabojnyy-okkupant-bezuspeshno-pytalsya-uyti-ot-drona-video.htmlРакурс
Українські захисники за допомогою дрона ліквідували «набожного» російського окупанта.
.
Відповідне відео, зняте авіарозвідкою 30-ї ОМБР, сьогодні, 6 грудня, у своєму Telegram-каналі опублікував український журналіст Юрій Бутусов
На відео показано, як окупант, отримавши легке поранення внаслідок першої атаки дрона, тікає і хреститься.
Російський солдат осяює себе хресним знаменням. Ще б пак — адже він вижив після скиду боєприпасу з українського дрону. «Вижив», щоправда, ненадовго: буквально до наступного прильоту, покинуто евакуаційною групою, — зазначив Бутусов.
Де і коли саме сталася вказана подія, не уточнюється.
Как оформить наследство. Энциклопедия от нотариуса Виктории Деревянко
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...