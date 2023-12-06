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«Набожний» окупант безуспішно намагався втекти від дрона (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n190062-nabojnyy-okupant-bezuspishno-namagavsya-vtekty-vid-drona-video.htmlРакурс
Українські захисники за допомогою дрона ліквідували «набожного» російського окупанта.
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Відповідне відео, зняте авіарозвідкою 30-ї ОМБР, сьогодні, 6 грудня, у своєму Telegram-каналі опублікував український журналіст Юрій Бутусов
На відео показано, як окупант, отримавши легке поранення внаслідок першої атаки дрона, тікає і хреститься.
Російський солдат осяює себе хресним знаменням. Ще б пак — адже він вижив після скиду боєприпасу з українського дрону. «Вижив», щоправда, ненадовго: буквально до наступного прильоту, покинуто евакуаційною групою, — зазначив Бутусов.
Де і коли саме сталася вказана подія, не уточнюється.
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