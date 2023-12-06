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Ракурс
Знищення російського загарбника, скріншот відео

«Набожний» окупант безуспішно намагався втекти від дрона (ВІДЕО)

6 гру 2023, 12:00
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Українські захисники за допомогою дрона ліквідували «набожного» російського окупанта.


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Відповідне відео, зняте авіарозвідкою 30-ї ОМБР, сьогодні, 6 грудня, у своєму Telegram-каналі опублікував український журналіст Юрій Бутусов

На відео показано, як окупант, отримавши легке поранення внаслідок першої атаки дрона, тікає і хреститься.

Російський солдат осяює себе хресним знаменням. Ще б пак — адже він вижив після скиду боєприпасу з українського дрону. «Вижив», щоправда, ненадовго: буквально до наступного прильоту, покинуто евакуаційною групою, — зазначив Бутусов.

Де і коли саме сталася вказана подія, не уточнюється.

Джерело: Ракурс


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