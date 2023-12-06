россия активно атакует Украину «шахедами», фото: ICTV

https://racurs.ua/n190067-rossiya-pytaetsya-usovershenstvovat-shahedy-britanskaya-razvedka.html

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росія, ймовірно, вдосконалює конструкції ударних безпілотників Shahed, які активно використовують проти України.

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Водночас, Україна продовжує успішно нейтралізовувати більшість озброєнь, що запускається. Про це сьогодні, 6 грудня, повідомляє прес-служба Міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

З середини 2023 року рф майже напевно доповнила поставлені Іраном безпілотні літальні апарати Shahed аналогічним озброєнням, виготовленим на заводах у росії, зазначається у звіті. — Зараз рф майже напевно намагається вдосконалити конструкції БПЛА на основі досвіду експлуатації.

Так, зазначається, що листопада було виявлено збитий безпілотник, оснащений українською SIM-картою та 4G-модемом.

Це, ймовірно, російська саморобна модифікація для покращення наведення в реальному часі за допомогою веж стільникового зв’язку, щоб зменшити залежність від супутникової навігації", — зазначають у британській розвідці. — Існує реальна ймовірність того, що це може бути спробою послабити українські засоби радіоелектронної боротьби.

Крім того, деякі з російських дронів-камікадзе, ймовірно, отримали чорне покриття, що ускладнює візуальну ідентифікацію безпілотників вночі.