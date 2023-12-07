Оккупанты объявили эвакуацию украинцев из Новой Каховки. Фото:

https://racurs.ua/n190113-okkupanty-obyavili-evakuaciu-grajdanskih-iz-novoy-kahovki.html

Ракурс

Евакуацію цивільних на території тимчасово окупованої Нової Каховки Херсонської області оголосили загарбники.

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Ті громадяни, хто хочуть, щоб їх вивезли на так звану безпечну територію мають зареєструватись і 13 грудня зібратись біля місцевої лікарні. Про це радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань 7 грудня повідомив у Facebook.

Чиновник наголосив, що зараз невідомо куди ворог планує евакуювати цивільних. Однак під час минулих евакуацій українці опинялися в найбільш депресивних районах російської федерації.

Нагадаємо, на початку грудня в Центрі національного спротиву заявляли, що у листопаді росіяни депортували 100 українців з тимчасово окупованих територій Херсонщини. Однак списки «евакуації» подавалися з мешканців ТОТ, яких росіяни підозрюють в нелояльності.

Росіяни також вже завезли на тимчасово окуповані території України понад 100 тис. мігрантів з Центральної Азії.