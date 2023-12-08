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Последствия российского ракетного удара по Харькову в ночь на 8 декабря, фото: Харьковская областная прокуратура
Последствия ночных ракетных ударов по Харькову показала прокуратура (ФОТО)https://racurs.ua/n190132-posledstviya-nochnyh-raketnyh-udarov-po-harkovu-pokazala-prokuratura-foto.htmlРакурс
Російська армія в ніч на сьогодні, 8 грудня, з 3.00 до 3.30 масово атакувала Харків ракетами.
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За попередніми даними, атака здійснювалася ракетами типу С-300. Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.
В результаті:
- у Шевченківському районі сталися влучання поблизу житлового кварталу. Пошкоджено заклад освіти, у будинках вибито шибки та вікна. Травмовано 36-річну жінку;
- у Новобаварському районі частково зруйновано триповерховий житловий будинок. Отримав поранення 25-річний житель, його госпіталізували до лікарні;
- у місті пошкоджено понад 25 приватних автівок.
Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).
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