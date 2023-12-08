Наслідки російського ракетного удару по Харкову в ніч на 8 грудня, фото: Харківська обласна прокуратура

https://racurs.ua/ua/n190132-naslidky-nichnyh-raketnyh-udariv-po-harkovu-pokazala-prokuratura-foto.html

Ракурс

Російська армія в ніч на сьогодні, 8 грудня, з 3.00 до 3.30 масово атакувала Харків ракетами.

.

За попередніми даними, атака здійснювалася ракетами типу С-300. Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.

В результаті:

у Шевченківському районі сталися влучання поблизу житлового кварталу. Пошкоджено заклад освіти, у будинках вибито шибки та вікна. Травмовано 36-річну жінку;

у Новобаварському районі частково зруйновано триповерховий житловий будинок. Отримав поранення 25-річний житель, його госпіталізували до лікарні;

у місті пошкоджено понад 25 приватних автівок.

Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).