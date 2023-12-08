Германия объявила о новом пакете помощи для ВСУ. Фото:

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Ракурс

Військову допомогу отримає Україна від Німеччини.

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Німецький уряд у п’ятницю, 8 грудня, оголосив про надання українській армії чергового пакета військової допомоги. Сили оборони отримають не лише боєприпаси, але й дрони, автомобілі та зброю. Про це повідомило посольство ФРН у Києві.

Зокрема, Берлін передав Києву 250 артилерійських боєприпасів калібру 155-мм, 70 автоматичних гранатометів калібру 70 мм, 100 тис. аптечок та медикаменти. Також у новому пакеті вказаний розвідувальний комплекс LUNA NG, 10 розвідувальних безпілотників VECTOR із запасними частинами, шість патрульних прикордонних автомобілів та вісім вантажівок Zetros.

У відомстві зазначили, що кошти на фінансування статті з підвищення дієздатності на 2023 рік становлять загалом 5,4 млрд євро плюс повноваження на взяття зобов’язань на наступні роки в розмірі близько 10,5 млрд євро. Ці кошти мають піти переважно на військову підтримку України.

Нагадаємо, 6 грудня президент США Джо Байден оголосив про надання Україні додаткової допомоги на 175 млн дол. Білий дім закликав Конгрес ухвалити запит на фінансування національної безпеки, який включає понад 60 млрд дол. на допомогу Україні.