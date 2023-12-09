Оккупанты направили беспилотник на Берислав. Фото:

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Армія країни-агресора російська федерація атакувала безпілотником Берислав Херсонської області.

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Ворожий дрон скинув боєприпас на місто. Внаслідок вибуху одна особа загинула, ще одна дістала поранення. Постраждалому надають медичну допомогу. Про це 9 листопада голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

Очільник області додав, що російські загарбники 8 листопада атакували Херсон. Було завдано удару по приватному підприємству. Внаслідок обстрілу пошкоджено складські приміщення, автівку, а продукцію — знищено. Виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники.

Також під ворожий обстріл потрапили житлові будинки. Постраждала 47-річна жінка, яку госпіталізували. Лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості.

Нагадаємо, 6 грудня в Херсоні внаслідок обстрілу постраждала 72-річна жінка, в якої діагностували вибухову травму та контузію. Потерпілій надали допомогу на місці.