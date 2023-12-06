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Ракурс
Наслідки нічного обстрілу Херсона, скріншот відео

Рашисти вночі обстрілювали Херсон, постраждала жінка (ВІДЕО)

6 гру 2023, 10:59
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 6 грудня, атакували Херсон.


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В результаті у власній оселі під обстріл потрапила 72-річна жінка — у неї діагностували вибухову травму та контузію. Потерпілій надали допомогу на місці. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Херсонської ОВА.

Крім того, вночі тричі «прилетіло» поблизу одного з медзакладів:

  • вибуховою хвилею у будівлі вибило близько двох десятків вікон;
  • співробітники, які перебували на чергуванні, не постраждали.

Джерело: Ракурс


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