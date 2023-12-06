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Наслідки нічного обстрілу Херсона, скріншот відео
Рашисти вночі обстрілювали Херсон, постраждала жінка (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n190060-rashysty-vnochi-obstriluvaly-herson-postrajdala-jinka-video.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 6 грудня, атакували Херсон.
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В результаті у власній оселі під обстріл потрапила 72-річна жінка — у неї діагностували вибухову травму та контузію. Потерпілій надали допомогу на місці. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Херсонської ОВА.
Крім того, вночі тричі «прилетіло» поблизу одного з медзакладів:
- вибуховою хвилею у будівлі вибило близько двох десятків вікон;
- співробітники, які перебували на чергуванні, не постраждали.
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