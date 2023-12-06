Наслідки нічного обстрілу Херсона, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n190060-rashysty-vnochi-obstriluvaly-herson-postrajdala-jinka-video.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 6 грудня, атакували Херсон.

.

В результаті у власній оселі під обстріл потрапила 72-річна жінка — у неї діагностували вибухову травму та контузію. Потерпілій надали допомогу на місці. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Херсонської ОВА.

Крім того, вночі тричі «прилетіло» поблизу одного з медзакладів: