Сводка с фронта: армия рф готовится к активизации штурмов возле Купянска

https://racurs.ua/n190172-svodka-s-fronta-armiya-rf-gotovitsya-k-aktivizacii-shturmov-vozle-kupyanska.html

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Українські військові повідомили про ситуацію на фронті упродовж 8−9 грудня 2013 року.

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На Куп’янському напрямку російські загарбники готуються до активізації штурмових дій. 90% боїв на Таврійському напрямку точаться у районі Авдіївки та Мар’їнки. На в’їзді до Маріуполя окупанти масово розширяють оборонні споруди.

Ситуація на Куп’янському та Лиманському напрямках за добу

Загалом окупаційні війська активні по всій лінії зіткнення на Куп’янському та Лиманському напрямках, напередодні Сили оборони ліквідували там понад 200 загарбників та 23 одиниці ворожої техніки.

Про це розповів начальник служби зв’язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

На Куп’янському напрямку російські загарбники готуються до активізації штурмових дій. Нині російське командування перекидає туди штурмові загони, адже основну ставку робить на живу силу, а не на техніку. Техніку, за словами Фітьо, російські загарбники на напрямку використовують для вогневої підтримки або як транспорт.

За словами Фітьо, окупанти наразі намагаються захопити населений пункт Синьківка, щоб організувати собі плацдарм для подальшого наступу на Куп’янськ.

Також на Куп’янському напрямку загарбники активно застосовують авіацію: упродовж доби вони завдали 17 авіаційних ударів. Окрім того, окупанти атакували Сили оборони за допомогою 16 дронів-камікадзе та здійснили 477 артилерійських та мінометних обстрілів.