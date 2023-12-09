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Зведення з фронту: армія рф готується до активізації штурмів біля Куп'янська
Зведення з фронту: армія рф готується до активізації штурмів біля Куп’янськаhttps://racurs.ua/ua/n190172-zvedennya-z-frontu-armiya-rf-gotuietsya-do-aktyvizaciyi-shturmiv-bilya-kup-yanska.htmlРакурс
Українські військові повідомили про ситуацію на фронті упродовж 8−9 грудня 2013 року.
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На Куп’янському напрямку російські загарбники готуються до активізації штурмових дій. 90% боїв на Таврійському напрямку точаться у районі Авдіївки та Мар’їнки. На в’їзді до Маріуполя окупанти масово розширяють оборонні споруди.
Ситуація на Куп’янському та Лиманському напрямках за добу
Загалом окупаційні війська активні по всій лінії зіткнення на Куп’янському та Лиманському напрямках, напередодні Сили оборони ліквідували там понад 200 загарбників та 23 одиниці ворожої техніки.
Про це розповів начальник служби зв’язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.
На Куп’янському напрямку російські загарбники готуються до активізації штурмових дій. Нині російське командування перекидає туди штурмові загони, адже основну ставку робить на живу силу, а не на техніку. Техніку, за словами Фітьо, російські загарбники на напрямку використовують для вогневої підтримки або як транспорт.
За словами Фітьо, окупанти наразі намагаються захопити населений пункт Синьківка, щоб організувати собі плацдарм для подальшого наступу на Куп’янськ.
Також на Куп’янському напрямку загарбники активно застосовують авіацію: упродовж доби вони завдали 17 авіаційних ударів. Окрім того, окупанти атакували Сили оборони за допомогою 16 дронів-камікадзе та здійснили 477 артилерійських та мінометних обстрілів.
Ситуація на Таврійському напрямку за добу
90% боїв цього напрямку точаться у районі Авдіївки та Мар’їнки, повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.
Противник діє за підтримки бронетехніки. Залучає авіацію. Скидає КАБи — за минулу добу понад 40 одиниць, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.
Загалом ворог завдав 24 авіаудари, провів 56 бойових зіткнень та здійснив 648 артобстрілів.
Загальні втрати ворога склали 466 осіб. Знищено 20 одиниць військової техніки. Зокрема, 4 танки, 11 ББМ, 1 артсистему, 4 автомобілі. Також було знищено 1 склад боєприпасів. Ще 17 одиниць техніки ворога пошкоджено.
Ситуація на Південному напрямку за добу
Ворог нарощує фортифікаційне обладнання позицій і продовжує намагання підтягувати туди резерви. росіяни збільшили кількість наглядових пунктів та вогневих позицій для відстеження дій Сил оборони.
Також загарбники посилили артилерійські обстріли правого берега Дніпра. Паралельно активізується застосування дронів різної модифікації. Але формування наступальних угруповань не зафіксовано.
Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують контрбатарейну боротьбу, наносять вогневі ураження по позиціях і по тилах противника.
Маємо підтвердження, що окупантів поменшало на 46, також ворог втратив 4 бойових машини десанту. Решта результатів дорозвідується, повідомили Сили оборони півдня України.
На в’їзді до Маріуполя окупанти масовано розширяють оборонні споруди.
Частково збереглися від наших оборонців. Але зараз поновлено і в боєздатному стані. Окрім того, масово розширяються в обидва боки (на схід та захід), — повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
Він зазначив, що оборонні споруди «не просто розширяються, тут системно проводять тренування окупаційний гарнізон».
Тому без фантазій. Без переможних популістичних реляцій. Битва за Маріуполь буде не легкою напевно. Проте, точно буде, — додав радник мера.
Тим часом на мобільні телефони жителів Запоріжжя почали приходити повідомлення про грудневу евакуацію з міста. Верифікувавши інформацію, Центр протидії дезінформації РНБО України повідомляє, що насправді ніякої евакуації з міста не планується. Такі повідомлення — це частина російської ІПсО, мета якої — посіяти панічні настрої серед населення.
У разі отримання такого повідомлення Центр закликає громадян не переходити за посиланнями та заблокувати номер, з якого прийшло SMS.
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