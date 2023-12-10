Количество заблокированных на польско-украинской границе грузовиков назвали в ГПСУ

Количество заблокированных на польско-украинской границе грузовиков назвали в ГПСУhttps://racurs.ua/n190194-kolichestvo-zablokirovannyh-na-polsko-ukrainskoy-granice-gruzovikov-nazvali-v-gpsu.htmlРакурс
На українсько-польському кордоні й надалі блокуються чотири напрямки. Ситуація майже незмінна — у черзі перебувають майже 3,5 тисячі вантажних транспортних засобів.
Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко, повідомляє агентство «Укрінформ».
Блокуються такі напрямки:
- «Рава-Руська — Гребенне»;
- «Ягодин — Дорогуск»;
- «Краківець — Корчова»;
- «Шегині — Медика».
Зазначається, що найбільші черги вантажівок наразі навпроти «Шегині» — 1,2 тис. одиниць та «Ягодина» — 900 одиниць.
Демченко зазначив, що протягом доби певний рух відбувається, проте динаміки, яка була до початку акції польських перевізників 6 листопада, немає. Найменший рух фіксується на пункті пропуску «Ягодин», хоча це найбільший інфраструктурний напрямок.
Власне, ті впровадження щодо напрямку пункту пропуску «Угринів», коли порожні вантажні транспортні засоби вагою з понад 7,5 тонн можуть перетинати кордон на виїзд з України — поки що не бачимо послаблень з того боку, щоб впровадження певних домовленостей давали поштовхи для збільшення транспортних засобів, — додав речник ДПСУ.
Джерело: «РБК-Україна»